Princ Harry: ‘Izgubio sam majku, a sad gledam suprugu kako postaje žrtvom istih snažnih sila’

Autor: Iva Hanzen

Dokumentarac “Harry & Meghan: Afričko putovanje”, koji je izašao na jednom britanskom TV kanalu u nedjelju, izazvao je brojne reakcije diljem svijeta. Meghan je gotovo sve vrijeme u dokumentarcu susprezala suze zbog medijskog linča koji prolazi zadnjih godinu dana, a potom se oglasio i Harry. Otvoreno je rekao medijima što misli o njihovu neprestanom pisanju o životu njegove supruge.

“Dođeš do trenutka kada ti postane jasno da moraš ustati protiv ovakvog ponašanja, pogotovo zato što uništava živote ljudi. Ali stvar je u principu jasna – riječ o maltretiranju koje plaši i ušutkuje. Iako moja reakcija možda nije sigurna, jedina je ispravna. Jer moj je najveći strah da će se povijest ponoviti. Vidio sam već kako to izgleda kada se nekoga koga volim tjera da se osjeća nelagodno do te mjere da ga se više ne tretira kao ljudsko biće. Izgubio sam majku, a sad gledam svoju ženu kako postaje žrtvom istih snažnih sila.

Kao par vjerujemo u medije i vjerodostojno prenošenje informacija. Smatramo da su oni korijen demokracije i s obzirom na trenutačnu situaciju u svijetu, trebamo odgovorne medije više nego ikad prije. Nažalost, moja je žena postala žrtvom tabloida koji organiziraju kampanje protiv individua a da ne uzimaju u obzir posljedice koje one imaju na njih. Riječ je o okrutnoj kampanji koja je eskalirala zadnjih godinu dana tijekom njezine trudnoće i odgajanja našeg novorođenog sina.

Ova okrutna propaganda može koštati nekoga njegova života, pogotovo ako se u medije plasiraju informacije koje su zlonamjerne i lažne. I premda se trudimo biti hrabri, ne možemo vam objasniti u kakvoj smo boli.

Do sada smo uspješno ispravljali svaku štetu koju su mediji nanijeli mojoj supruzi objavljujući lažne informacije o njoj, ne samo iz dana u dan, nego iz sata u sat, i pogotovo u periodu kad se nije mogla pojavljivati u medijima zbog porodljiskog dopusta. No, ona je ista žena koju ste upoznali kada sam prohodao s njom i koju ste vidjeli na našem putovanju Afrikom.





Mediji su bez našeg ovlaštenja iznosili našu intimnu prepisku, pritom izostavljajući određene paragrafe, kako bi izvukli stvar iz konteksta”, rekao je Harry koji se ne boji ući u pravnu borbu s britanskim tabloidima i angažirati najbolje odvjetnike. Pritom je bolno svjestan da ono što je danas vijest, sutra nikome nije bitno pa tim više želi spriječiti da se od života njegove supruge rade vijesti koje potiču kulturu senzacionalizma.