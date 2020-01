Princ Charles nije Harryjev otac? Diana je lagala? OVO JE NJEGOV PRAVI OTAC? Sličnost je nepobitna!

Neki smatraju kako su se Meghan Markle i princ Harry odlučili na napuštanje kraljevskih dužnosti, ne samo zbog slobode i privatnosti, već i zbog nekih pikantnih detalja koje žele sakriti. Naime, američki tabloid National Enquirer tvrdi da princ Charles nije Harryjev otac te da se ova tajna počela otkrivati kada su Meghan i Harry objavili imena Archievih krsnih kumova, što su do nedavno strogo tajili. Sada su otkrili da je Archiejev kum Mark Dyer, Harryjev mentor kojeg je često nazivao ‘drugim ocem’, što Mark zapravo i jest Harryju, tvrdi National Enquirer.

Tabloid također dodaje da je, ovaj bivši konjušar, a potom mentor Harryja i Williama, zapravo više sudjelovao u odgoju princa Harryja, nego što je to činio princ Charles. Dapače, princ Charles nije bio nimalo involviran ili zainteresiran za odgoj svojih sinova, pogotovo Harryja, što samo ide u prilog tome da Mark zaista jest Harryjev otac.

Zanimljivo je pritom da je upravo princeza Diana odabrala Marka kao osobu koja bi pazila na njezine sinove dok je ona odsutna. Štoviše Mark je uz princa Harryja od samog rođenja, a njihova sličnost je neupitna. K tome je Harry, kada je tek prohodao s Meghan, buduću suprugu prvo upoznao s Markom, a tek onda s princom Charlesom. Također, treba reći da se i prije nagađalo kako princ Harry nije kraljevske krvi te da je njegov otac netko drugi. Tako su neki nagađali kako je njegov biološki otac James Hewitt, instruktor jahanja koji je imao aferu s princezom Dianom. No, na kraju se ispostavilo da Diana nije ni poznavala Jamesa u vrijeme kad se Harry rodio.

