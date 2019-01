PAST ĆETE U KOMU OD LJEPOTE: Nina Badrić dočekala Novu godinu u OVOJ haljini

Autor: Iva Hanzen

Nina Badrić je Novu godinu provela radno i to u suradnji s Tonijem Cetinskim. Ovo smo već znali, s obzirom na to da se najavljivalo kako će upravo ovih dvoje izvođača uvesti Dubrovčane i goste u 2019. godinu, no nismo znali što će Nina obući. Pretpostavljali smo da će to biti nešto svečano, ali ovako svečano…to nismo mogli ni sanjati. Iako pjevačica u zadnje vrijeme konstantno osvaja svojim božanstvenim kreacijama, bilo da se radi o nastupima ili o angažmanu u RTL zvijezdama, stvarno oduševi svojom pojavom, a u zadnje vrijeme kao i da još dodatno zrači nekom unutrašnjom ljepotom i sjajem.

Ljepota i sjaj jedva da su dovoljni pojmovi kako bismo opisali haljinu koju je nosila za doček jer osim što je pozirala poput svjetskog modela, ova joj je tamno ljubičasta haljina, s presijavajućim elementina koja se spuštala sve do poda i čak se vukla po njemu, pristajala kao salivena. U njoj je Nina izgledala kao nikad do sad.