OVO JE NAJVEĆA STRAŽNJICA U POVIJESTI: Kim Kardashian pretjerala u odabiru haljine na ‘modnim Oscarima’

Autor: Iva Hanzen

Poznati Metropolitan Museum of Art u New Yorku, popularno zvani Met, svake godine u svibnju organizira event pod nazivom Met Gala na kojem se prikupljaju sredstva za odjel kostima spomenutog muzeja. Ovaj odjel nosi naziv Instituta za kostime, a u njemu nisu pohranjeni samo povijesni kostimi nego i odjeća s potpisom najvećih modnih imena poput Balenciage, Alexandra McQuenna, Chanela, Verscaea i Yves Saint-Laurenta. Tako Met Gala nema samo dobrotvornu svrhu nego je ujedno i prilika da najveće svjetske zvijezde odjenu neke dizajnerske kreacije kako bi iskazale svoju podršku prema ovom muzeju, najvećim modnim imenima i modi kao takvoj. Naravno, Met Gala uvijek je i poprište pravog modnog kriminala jer mnoge zvijezde pretjeraju u izboru odjeće u kojoj će se pojaviti. Zamisao je da svaka Met Gala ima određenu temu koju zvijezde moraju popratiti odgovarajućom kreacijom, no slavne dame često u nastojanju da svojom odjećom pogode temu večeri i predstave pojedinog dizajnera odu u kič. Ove godine titula najkičastije pripala je Kim Kardasihan koja se pojavila u haljini s potpistom francuskog dizajnera Thierryja Muglera.

Doduše, ove godine tema, odnosno dress code Met Gale jest bila kič, no Kim je ipak pretjerala. K tome je kao inspiracija za ovogodišnju Galu poslužio esej “Camp: Zapisi na modi” jedne od najpoznatijih filozofkinja na svijetu Susan Sontag iz 1964. godine u kojem Susan “camp”, odnosno ljepšu verziju kiča definira kao ljubav prema neprirodnom i umjetnost pretjerivanja. No, sumnjamo da je Kim čitala Sontag jer je svojim odabirom nije pogodila poantu eseja, a ni same večeri. Njezina haljina jest bila pretjerana u smislu da je neproporcionalno izražavala njezinu stražnjicu, no jedno je cijeniti kič u odijevanju, a drugo je obući se ovako neukusno. Još kada uzmemo u obzir ove plastične kapljice koje vise s haljine… Ne, ovo je jednostavno loše.