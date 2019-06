OVAKVA se pojavila na plaži!? Zgodna plavuša privukla pažnju neobičnom kreacijom

Autor: Iva Hanzen

Influencerica, dizajnerica, manekenka i slobobodno možemo reći hrvatska modna ikona Lidija Lešić često bira ekstravagantne modne kombinacije. Nije ništa drugačije ni s onima za plažu. Dok većina žena gleda kako će se obući što oskudnije, Lidija voli plijeniti pažnju neobičnim komadima. Naravno i ona će zavesti u seksi kupaćem kostimu, no rado će se pojaviti u prozirnom, mrežastom bijelom kombinezonu poput ovog na fotografiji ispod. Lidijini su fanovi pozitivno reagirali na ovaj outfit, no mi nismo sigurni što da mislimo. Naime, ova je ljepotica poznata po svom izraženom smislu za eleganciju, koja se i dalje vidi po tome kako je maramom uredila kosu i look zaokružila sofisticiranim naočalama, ali ostatak outfita je nekako ‘jeftin’. Više nam se sviđa u zlatnom kupaćem kostimu na fotografiji niže dolje na kojoj izgleda poput božice.