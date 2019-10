‘Opet se usvinjila’ Fanovi loše reagirali na nikad zgodniju Indiru! Neki ju usporedili s Angelinom Jolie, doduše!

Autor: Iva Hanzen

Indira Levak u zadnje vrijeme ne izlazi iz provokativnih bodyja, no onaj posljednji koji je nosila na koncertu u Novom Sadu nas je posebno oduševio. Pjevačica se po prvi puta odlučila na izrazito otvoren dekolte, ali i prilično oskudnu količinu materijala u predjelu intimnih dijelova, dok je look zaokružila visokim čizmama i kožnim podvezicama.

Fanovi su uglavnom bili oduševljeni ovim izdanjem kad ga je Indira objavila na Instagramu, osim primjerice onog koji je komentirao: ‘Opet se usvinjila’, dok joj je drugi poručio:’ Jake noge jake kao santa leda. Dobro da ti štikle ne puknu koliko si snažna. Možeš njima jednim udarcem kosi toranj da poravnaš’. Treći je pak otvoreno izjavio: ‘Ne svidja mi se taj tvoj stil ni kolko crno pod nokat stane jbg’, a četvrti joj je rekao da kopira Jelenu Karleušu u stylingu, dok su je usporedili i s Larom Croft, fikcionalnom heroinom u računalnim igrama i filmovima Tomb Raider koju je utjelovila slavna Angelina Jolie.

Peti je pak ovaj outfit nazvao ‘okrutnim’. No, pretpostavljamo da je mislio na to kako je Indira okrutno seksi jer je pjevačica na kraju uglavnom dobila izrazito pozitivne reakcije na ovaj look poput: ‘Mackooooooo’, ‘Opaaa! Savršeno i moćno’, ‘Čista desetka’, ‘Prekrasna’, ‘Kao valkira ili amazonka’, ‘Domina’, ‘Macoooo… goriš’, ‘Kakav komad si ti.. ‘, ‘Aiiii mene će srce da udari. Kako će momci ovo da prežive, ne znam’,’Naša slavonka najača si volimo te’ i ‘Top žena, žena zmaj’.