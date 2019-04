OPASNA KONKURENCIJA: Prva dama Argentine je još veća ljepotica od španjolske kraljice, najveće svjetske zavodnice

Autor: Iva Hanzen

Prestižni modni časopis Vanity Fair proglasio je Letiziu Ortiz Rocasolano, španjolsku kraljicu, jednom od deset najbolje obučenih žena na svijetu, u Španjolskoj ju nazivaju ikonom stila, a njezin izgled kopira čak i Kate Middleton koja će često bez srama obući istu kombinaciju u kakvoj se pojavila Letizia. No, izgleda da je ova atraktivna Španjolka i za mnoge, najljepša žena na svijetu, dobila konkurenciju i to u vidu prve dame Argetine Juliane Awade. No, to joj ne smeta jer su privatno iznimno bliske i uvijek se u javnosti pojavljuju s osmjehom na licu, premda se i Juliana očito često inspirira Letizijinim izgledom. Nekada kada su zajedno, gotovo izgledaju kao blizanke, ali Letizia očito nije jedna od onih žena koje će se naljutiti ako im prijateljica obuče identičnu modnu kombinaciju iz kakve one ne izlaze ili se malčice inspiriraju njezinim stilom. Nedavno su Letizia i Juliana opet obukle gotovo identičnu kombinaciju, s tim da se Letizia odlučila na bijelu haljinu s crnim uzorkom, dok se Juliana odlučila na crnu haljinu s bijelim uzorkom.

No, ovi outfiti nisu jedini kojima su osvojile u zadnje vrijeme. Na zadnjem susretu su pak bile potpuno drugačije obučene, no jednako su zavodile svojom ljepotom. Juliana se odlučila na srebrnu haljinu dugih rukava, prekrivenu šljokicama, dok se Letizia odlučila na asimetričnu haljinu u bordo boji. Iako je Letizijina haljina bila iznimno jednostavna, dok se Julianina bila prilično upadljiva, dame nisu izgledale niti underdressed, niti overdessed, nego je jednostavno svaka bila lijepa na svoj način, toliko lijepa da ne znamo koja nam je atraktivnija.