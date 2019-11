Obožavamo čizme kakve nosi Nikolina Pišek! Pronašli smo još bolje i jeftinije modele!

Autor: Iva Hanzen

Kaubojske čizmice već su nekoliko sezona za redom omiljena obuća svih trendsterica i slavnih ljepotica, no od svih dama, ove ‘must have’ gležnjače ipak najbolje nosi Nikolina Pišek koja ih obožava kombinirati uz lepršave haljine. No, s obzirom na to da voditeljica gotovo isključivo bira odjevne predmete prestižnih modnih dizajnera, mi smo za vas pronašli još bolje i upečatljivije te svakako jeftinije modele kaubojki u Zari. Definitivno ih isprobajte na način na koji ih Nikolina nosi, no odlično će izgledati i na obične traperice, ali i u kombinaciji s dužom vestom koju možete nositi kao haljinu.