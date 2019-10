O MAJKO MILA! Zar ovo nije najseksi, ali i najskandaloznije izdanje Jennifer Lopez ikad? Praktički je gola, a provocira i OVIM detaljem!

Autor: Iva Hanzen

Da se Jennifer Lopez voli jako srediti za svoje nastupe, to nije nikakva tajna, ali da može biti baš ovoliko seksi, to nismo mogli ni očekivati. Za posljednji nastup je odabrala zlatne visoke čizme i body u boji kože u kojem je izgledala kao da je gola. Grudi i ‘privatne dijelove’ donekle je pokrivao materijal u obliku križa, dok je pritom pozirala s plesačicama čije su oprave jako podsjećale na one časnih sestara, ali s itekako naglašenim seksepilnim momentom. Stoga slobodno možemo reći i to kako je ovo možda najskandalozniji look Jennifer Lopez ikad jer nikad nije ovako provocirala vjerskim detaljima.