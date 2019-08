O ljepoti ove seksi brinete govori se i izvan granica Lijepe naše!

Autor: Iva Hanzen

Fotograf Bojan Zibar redovito bilježi lijepe prolaznice grada Zagreba. Tako je u jednoj od svojih šetnji naišao na seksi brinetu, u jednostavnoj, ali moćnoj crnoj kombinaciji, sastavljenoj od topića dugih rukava s dubokim dekolteom i crnih hlača trapez kroja. Iako se naizgled radilo o sportskoj kombinaciji, look je zaokružila cipelama na petu što je outfitu dalo sofisticiranu notu, baš kao što su to učinile i elegantne sunčane naočale. ‘Are all Croatian this sexy? Damn’ (Zar su sve Hrvatice ovako seksi? Kvragu), napisao je jedan, očito strani pratitelj Bojanove Instagram stranice, pod nazivom ‘foto_zibar’. Eto, to je još jedan dokaz da se o ljepoti naših žena govori i daleko izvan granica Lijepe naše.