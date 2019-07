O Isuse Bože koji savršen trbuh Doris Pinčić Rogoznica ima! Pokazala tijelo posve neočekivano!

Autor: Iva Hanzen

Doris Pinčić Rogoznica se apsolutno nikad ne hvali svojim tijelom, a trebala bi jer stvarno izgleda brutalno. Nismo mogli ni zamisliti koliko brutalno dok nije objavila fotografiju na kojoj trči na kiši. Da stvar bude bolja, voditeljica uopće ne odlazi u teretanu kako bi održavala fantastičnu liniju, niti trči redovito. Dapače, kada su je u jednom intervjuu pitali kako održava tako vitku liniju nakon čak dva poroda, odgovorila je: ‘Bojim se nikako posebno. Volim trčati, ali ni to ne radim baš preredovno. Jednom, dva put tjedno odradim trening. Nastojim u svoje tijelo unositi što je vise moguće nutritivno kvalitetnih namirnica ali to ne znači da ne pojedem sladoled, čokoladu, pizzu..ali to su iznimke, a ne svakodnevno pravilo. Takva sam i s djecom, može svaki dan nešto slatko malo, ali mora se svaki dan i voće i povrće i dobra žitarica. Vjerujem u balans’.

Svaka čast Doris, ali ovo je i poticaj svima nama jer ako su balansirana prehrana i tek koji trening tjedno ključ ovakve linije, najbolje da se odmah primimo posla. Očito biti ovako fit i nije tako teško.