NOVI SKANDAL: Isplivale gole fotografije i porno uradci Meghan Markle! Obožavatelji nisu zadovoljni! Kažu da je prejeftina i ne zna glumiti!

U jeku drame koju je uzrokovala odluka Meghan Markle i princa Harryja da odstupe s kraljevskih dužnosti, isplivala je Meghanina provokativna snimka, odnosno reklama na kojoj zavodljivo šeće i skida se te okreće hamburgere, ali na strašno erotičan način. Ljudi ju već danima ne prestaju dijeliti po društvenim mrežama, a Twitter je prepun i Meghaninih golišavih fotografija koje upućuju ne samo na to da se Meghan voli sunčati u gaćicama i pokazivati grudi, već i na to da je na početku karijere snimala niskobuđetne porno filmove.

Što se tiče provokativne snimke, publika je posebno na ljuta na Meghan jer u istoj priprema meso i to polugola, a inače se predstavlja kao vegetarijanka i feministkinja. Također joj prigovaraju da očajno glumi, a to su zaključili i iz njezinih porno uradaka.

Meghan Markle was a B rates actress, being in a number of low budget soft porn movies, that went straight to video, Markle saw the Royal grave train & jumped right ob board Harry, mouth down, can you saw gold digger!!https://t.co/ujluB4CIW9

— MAGA PATRIOT BOB🇺🇸🍀 (@PeterBo04372810) January 13, 2020