Nismo znali da Ana Rucner ima ovako BRUTALNE trbušnjake, a niti da je u stanju ovako se OČAJNO obući!

Autor: Iva Hanzen

Znali smo da je Ana Rucner jako seksi iza svojeg violončela, ali da je ovako seksi kada se makne od njega, o tome nismo mogli ni sanjati. Na Instagramu se pohvalila outfitom sastavljenim od toliko kratke majice da joj se ispod, osim savršenih trbušnjaka, nazirao i grudnjak. Premda smo ostali bez riječi, nakon što smo vidjeli koliko savršeno tijelo glazbenica ima, moramo zaključiti da joj je outfit kriminalan. Majica je očito iz kućne radinosti jer izgleda kao da je nespretno odrezana škarama, a to da na ovu kombinaciju ni u ludilu ne idu štikle, to od šoka ne možemo ni komentirati. Još bi bilo ok da se radi o “platformama”, ali srebrne štikle ne dolaze u obzir, jer tek tada sve skupa dobiva notu ‘jeftinog’.

Doduše, Anini fanovi ostali su fokusirani na njezine trbušnjake pa nisu puno marili za ovu očajnu modnu kombinaciju. ‘Ajme meni koji trbušnjaciiii🤩’, ‘Divo👑😘’,’Pametna, uspješna, prezgodna, prelijepa, ženo draga, top model😮😮😮’, ‘Vrh vrhova padam ti na koljena moja voljena’ i ‘Uh, koje tijelo 🔝’, pisali su joj.