Nina Badrić je prekrasna bez grudnjaka u ovom upečatljivom komadu! KAKAV HRABAR MODNI IZBOR

Autor: Iva Hanzen

Nina Badrić u zadnjih godinu dana ne izlazi iz odijela, a često ih nosi za potrebe nastupa. Tako se na eventu Croatia Airlinesa pojavila u crvenom odijelu posutom šljokicama. Ne samo da je hrabro odabrala crvenu boju, a to nije boja koju je lako nositi, već se odlučila i na ‘glitter’, odnosno sjajni efekt koji je pridonio uočljivosti looka. No, ono što je također bilo hrabro kod ovog odabira je i činjenica da je ovakvo nešto nosila bez grudnjaka. Dok bi druge žene možda izgledale vulgarno, Nina je ovim detaljem outfitu dala dozu elegenacije. Look je sjajno zaokružila potpeticama s crvenim rubom, kao i crvenim ružem na usnama.