Nikolina Pišek ne izlazi iz OVIH tenisica za 6 000 kuna! Našli smo iste za 300 kuna, a bit će i jeftinije!

Autor: Iva Hanzen

Nikolina Pišek Ristović ne izlazi iz glomaznih tenisica kakve su popularizirali prestižni modni brendovi, a potom i oni high street. Osim voditeljice, posljednjih nekoliko sezona, za ovim su cipelama, koje su postale poželjnije od štikli, poludjele i sve modne blogerice i trendseterice na svijetu, a takozvane tatine tenisice prvi su lansirali modne kuće Balenciaga i Yeezy te gruzijski dizajner Demna Gvasalia. Slične modele su potom počeli dizajnirati i ostali prestižni brendovi poput Guccija, Fendija, Louis Vuittona, Stelle McCartney, Pume i Adidasa, da bi Zara ove jeseni lansirala više od 10-ak modela ovih popularnih, glomaznih tenisica, na našu sreću jer si ih sada i mi možemo priuštiti.

Bijeli model je najpopularniji, no sada veliku popularnost uživaju i modeli jarkih boja s upečatljivim detaljima i nakitom. Nikolina ima bijele i šarene i to naravno, s potpisom nekog od navednih prestižnih modnih brendova. No, dok primjerice jedan Balenciagin model košta u prosjeku 6 000 kuna, u Zari možete naći gotovo indentične tenisice kakve ima Nikolina i to za nešto više od 300 ili 400 kuna, ovisno o modelu. Ipak, dok čekate sniženja kako bi ove hit tenisice sezone bile još jeftinije, savjetujemo da se inspirirate Nikolininim izdanjima u kombinaciji s ovim tenisicama jer ih voditeljica stvarno nosi na razne načine. Ona ih bez problema kombinira i na hlače i na haljine, pogotovo one lepršavog modela, a odlično joj stoje čak i uz elegantan kaput.