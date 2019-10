Nije li vjenčanica Jennifer Lopez nešto najljepše što ste ikad vidjeli? Doduše, pretjerala je s organiziranjem vjenčanja!

Autor: Iva Hanzen

S obzirom na to da su se Jennifer Lopez i njezin dečko, bivši igrač bejzbola, Alex Rodriguez u ožujku zaručili, s nestrpljenjem čekamo kad će se pjevačica i glumica pojaviti u vjenčanici. I zaista, na ulicama New Yorka zasjala je u prekrasnoj vjenčanici slavnog dizajnera Zuhaira Murada koji je pravi profesionalac kojemu nitko nije ravan kada su u pitanju večernje haljine i vjenčanice. No, iako su fotografi neumorno fotografirali zvijezdu u ovom izdanju dok je iz taksija ulazila u hotel, vjenčanje glumice i pjevačice te bivšeg sportaša, nije ni blizu.

Naime, Jen je snimljena na setu filma ‘Marry Me’, a vjenčanica je kostim za ulogu u toj romantičnoj komediji. Napomenimo kako je riječ o još jednom novom filmu lijepe glumice i pjevačice, koja očito radi neumorno, jer je tek izašao njezin najnoviji film ‘Prevaratnice s Wall Streeta’. Inače, u filmu ‘Marry me’ ili ‘Oženi me’, glumi pop-zvijezdu koja neposredno prije vjenčanja s dečkom, rock-zvijezdom, otkriva da ju je on prevario s njezinom asistenticom. Slomi se na sceni i nasumično iz publike izabere muškarca kako bi se u inat udala za njega.

Što se tiče planiranja vlastitog vjenčanja, Jennifer je, za razliku od uloge koju ima u filmu ‘Marry me’, strašno disciplinirana i stroga, čak do te mjere da se oko svega sama brine pa Alex ne smije ništa reći. ‘Kad planirate vjenčanje s Jennifer, vaše je samo da klimate glavom. Ona o svemu odlučuje. Ja ću se samo pojaviti tamo’, rekao je medijima nedavno.