Neven Ciganović za Dnevno komentirao Kolindin look za potrebe najave novog mandata!Kad čujete s kim ju je usporedio umrijet ćete od smijeha!

Autor: Iva Hanzen

Kao što znate, naša je predsjednica objavila kandidaturu za novi mandat, a s obzirom na to da je njezin izgled uvijek goruća tema kad god ima neki javni nastup, zamolili smo cijenjenog stilista Nevena Ciganovića da prokomentira Kolindin look.

Neven je u svom prepoznatljivom duhovitom, ali beskrajno iskrenom tonu odgovorio sljedeće:

‘Predsjednica me u svom izdanju za objavu službene kandidature za novi mandat, što izgledom što gestikulacijama, podsjetila na dobrostojeću srednjovjećnu stjuardesu iz Croatian Airlines flote koja dobro da nije započela svoj govor rijecima: ”Welcome abroad…would u like coffee, tea or me”. S obzirom na priliku, od nje sam ipak za ovakav nastup očekivao više od samog stylinga nego ovakve dosadnjikave uniformiranosti i njene klasicne punđe’.