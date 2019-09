Ne znamo koja ima veće grudi na ovoj fotografiji!? Iva Jerković ili bivša missica!? Ljepotice zajedno pokazale dekolte!

Autor: Iva Hanzen

‘Kavica s mojom Barbi’ napisala je bivša manekenka, a danas vlasnica frizerskog salona Larita, Iva Jerković pored fotografije na kojoj se nalazi s bivšom Miss Universe Barbarom Ljiljak. Podsjetimo, Splićanka Barbara je laskavu titulu ponijela 2015. kada je imala 26 godina. Tada je medijima otkrila kako je završila talijansku školu mode i dizajna Callegari te da najviše voli putovati, dizajnirati odjeću i provoditi vrijeme s prijateljima i obitelji. Tada je također izjavila da joj je posao iz snova onaj modne dizajnerice. No, lijepa Barbara, kao i Iva voli još nešto, a to je pokazivati svoj božanstveni dekolte. Djevojke su se adutima pohvalile na čak dvije fotografije s Instagrama, i to na našu sreću jer ne možemo prestati gledati u njihova prekrasna poprsja.