Ne treba joj dekolte da baci na koljena: Najljepša Hrvatica Iva Jerković zavodi kombinacijom koja mami poglede

Autor: Iva Hanzen

Zagrebački street style fotograf Bojan Zibar uhvatio je Ivu Jerković, bivšu manekenku i vlasnicu frizerskog salona Larita koji obožavaju slavne Hrvatice, u šetnji gradom. Jedna od naših najseksepilnijih celebrity dama za dnevnu se priliku odlučila na kombinaciju bijele dolčevite i crnih kožnih hlača, koju je zaokružila visokim crnim čizmama i kožnom jaknom zavezanom oko struka. Crveni ruž i savršeni uvojci dali su ovoj kombinaciji dašak glamura, no najviše zavode materijali na koje se Iva odlučila. Ona dobro zna da žena izgleda poput vamp zavodnice u kožnim hlačama, dok bijela dolčevita savršeno ističe njezinu besprijekornu liniju.

Nekoliko dana nakon što se Iva prošetala u ovom izdanju, na zagrebačkim ulicama, pojavila se nepoznata brineta u identičnoj kombinaciji. No, moramo zaključiti da slavnoj ljepotici ovaj look ipak bolje stoji. Kopija nikad nije dobra kao original, to je jednostavno tako.