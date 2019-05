Nakon operacije nosa Ella Dvornik otišla na još jednu korekciju! Sve žene žele izgledati poput nje!

Autor: Iva Hanzen

Iako smo ekstenzijama za kosu prognozirali kraj te tvrdili da pripadaju neukusnim trendovima kakvi su vladali prije deset sezona, točnije početkom 2010., izgleda da su se umeci za kosu vratili na velika vrata. Najprije je Indira svoju kokoticu produžila asimetričnim ekstenzijama do ramena te se pokazala u ženstvenijem svjetlu nego ikad prije, a sad se tom trendu priklonila i Ella Dvornik. Doduše, i ona se, kao Indira, odlučila za ekstenzije nešto duže od svoje kose pa slobodno možemo reći da su umeci za kosu dobili “novo ruho”. Dok žene 2010. godine uporno nisu htjele skinuti ekstenzije do stražnjice, moderne ljepotice shvaćaju da su bolje one kraće – također pružaju veliku transformaciju u stilu, a opet se ne petljaju i ne izgledaju neuredno kao one iznimno duge. Ovakve ekstenzije ujedno izgledaju iznimno prirodno pa predviđamo da će sve Hrvatice posegnuti za ovom promjenom.

Novost kod ovog tipa ekstenzija je i to što se ne ugrađuju samo one koje produžuju kosu, nego i one koje daju volumen. Tako se Ella odlučila na 100 ekstenzija, od kojih su joj neke produžile kosu, a druge je učinile bujnijom. I nova boja kose stoji joj fantastično, a obožavateljice su oduševljene Ellinom promjenom i u komentarima ispod fotografije na kojoj se Ella pohvalila novom frizurom nisu skrivale da žele identičnu.

Ella je općenito doživjela pravu transformaciju u stilu i ne možemo se načuditi kako elegantno i sofisticirano sada izgleda. To pokazuje i nekoliko novih outfit postova na kojima, premda nosi “kritičnu” boju kao što je narančasta, izgleda kao prava dama. Narančasta i općenito kričave boje također su u trendu, no nije ih baš lako kombinirati pa Elli moramo dati stilsku peticu jer ih nosi ovako sofisticirano.