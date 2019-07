Najbolja prijateljica Lane Jurčević je prava porno kraljica! Njezine gole fotografije žestoko napaljuju!

View this post on Instagram

Mriža je bačena, Ekipa je otkačena. Kapa je na glavici, Šampanjac, umjesto kave u šalici. Tko preživi pričat će, A do tada drž’ gaće! . . . . #summer#summertime#summermood#summervibes#summerdays#boat#boatlife#bridegangp#ootd#outfitinspo#summerbody#bikini#seaside#styleinspo#stylegram#styleblogger#fashiongram#fashionable#fashionblog#fashion#šiksik