Mračni detalji iz prošlosti: Evo kako Kate Middleton izgleda mrtva pijana!

Kate Middleton danas možda uistinu izgleda poput princeze, što svjedoči kako svojom elegantnom pojavom, tako i ponašanjem. No, vojvotkinja nije uvijek imala ovako sofisticirano držanje, a prije udaje za princa Williama voljela je čak i poprilično popiti. Što je najbolje, internet je i dalje pun fotografija na kojima se Kate gotovo ruši od alkohola, a mi vam donosimo neke od njih.

If, like me, you’re always jealous of Kate Middleton’s hair, please take a moment to remember she used to be just like the rest of us: frizzy and drunk in the back of a taxi.

More great pics here: https://t.co/hxxgp45bk3 pic.twitter.com/JWI0W3wOei

— Nicola Oakley (@nicolajoakley) 25. svibnja 2018.