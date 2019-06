MOŽETE LI VJEROVATI DA JE OVO ISTA OSOBA!? Ecija Ojdanić priznala kako uistinu izgleda

Autor: Iva Hanzen

‘Nije čarobno, ali je zato čupavo jutro! Dobro jutro svijete!’, napisala je glumica Ecija Ojdanić pored fotografije koju je sasvim iskreno objavila na Instagramu, a na kojoj možda ne izgleda čarobno, no zbog količine iskrenosti i prirodnosti ne možemo joj to uzeti za zlo. Nisu mogli ni njezini obožavatelji koji su reagirali isključivo pozitivno, iako su neki ničim izazvani savjetovali kakav bi look Eciji pristajao, a kakav ne. Nekima zapravo nedostatak šminke na fotografiji jest bio problematičan.

Dvije su obožavateljice bile izrazito vokalne oko toga kako bi glumica trebala izgledati, a posebno su se uhvatile Ecijine boje kose. ‘Ženo draga vrati se u plavkasto, ovo nije loše, ali kao plavkasta izgledate svježije i bez uvrede mlađe. Nemojte se ljutiti, ali meni osobno je bolje onako, uostalom sad ste pocrnili i dodatno tamna kosa nema onoga nečega šta vas osvježava…meni osobno je puno bolje ono od prije i onako malo ležerne frčkice, malo šminkice, eventualno koja živa bojica od robice i ka curetak 👌😁’, napisala je jedna obožavateljica, a druga je dodala:

‘I plava i smeđa kosa vam pristaje odlično..Izgledate svježe, mlado i lepršavo…Osobno,..mislim da bi vam pristajala svaka boja kose osim crne, jer ste mladoliki, lijepi, šarmantni i vaša figura i osmijeh vam dozvoljavaju sve kombinacije..A ono najvažnije, energija, prirodnost, pozitiva i osmjeh zarazno djeluju, bilo da glumite ili plešete.

Glumac Slavko Sobin je pak u potpunosti stao na Ecijinu stranu pa je napisao: ‘Lipo moje’, dok je jedna obožavateljica zaključila priču riječima: ‘Nikada mi nece biti jasno zašto si ljudi općenito daju za pravo davati savjete bez da ih netko pita 🙈’.