Mislite da je Kim Kardashian bomba? Trebate vidjeti njezinu sestru kad se skine!

Autor: Iva Hanzen

Polusestra Kim Kardashian, zvijezda showa “Keeping up with the Kardashians” i jedan od najuspješnijih supermodela današnjice, Kendall Jenner samo niže poslovne uspjehe. Jedan od njih su mnogobrojne naslovnice za prestižni modni časopis Vogue. Iako su manekenke i modeli inače plaćeni za to da osvanu na naslovnici nekog časopisa ili budu dijelom neke modne kampanje, za Vogue se fotografira besplatno jer se smatra da je čast biti na naslovnici i među listovima najpopularnijeg modnog časopisa na svijetu.

Iako neki modeli osvanu na samo jednoj naslovnici Voguea u životu, Kendall je imala tu sreću da je krasi nekoliko puta. Tako se može pohvaliti najnovijom naslovnicom za australsko izdanje Voguea, na kojoj zavodi najlonkama od lateksa i izaziva dekoletom koji otkriva taman onoliko koliko je potrebno da zagolica maštu. Ako klikate udesno, vidjet ćete i ostale fotografije koje je Kendall snimila za ovaj shooting.

No, ako ste mislili da je to nešto najseksepilnije što ste ikad vidjeli, trebate baciti pogled na naslovnicu talijanskog Voguea koju je snimila u veljači ove godine, a pogotovo na fotografije unutra. Na jednoj od njih Kendall pozira samo s gumenim rukavicama, prozirnim najlonkama i sandalama na petu.