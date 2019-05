Meghan Markle ima neobičnu ideju za porod! Kraljica dobila slom živaca!

Autor: Iva Hanzen

Meghan Markle i princ Harry nedavno su se preselili iz Kensingtonske palače, u kojoj su živjeli s princom Williamom i Kate Middleton, u kuću Frogmore nedaleko od Londona. No ova bi šarmantna kuća usred bajkovita terena mogla postati veliki problem za britansku kraljevsku obitelj. Naime, unatoč tome što ima pristup najboljim doktorima i bolnicama, Meghan želi roditi kod kuće po uzoru na kraljicu Elizabetu II. Kada je kraljica ovo čula dobila je slom živaca, kažu britanski mediji.

Zanimljivo je pritom da je kraljica sama rođena kod kuće, točnije u domu svog djeda i bake u Mayfairu, a i svoje je četvero djece rodila u Buckinghamskoj palači i rezidenciji Clarence. No, kako odavno ima pik na Meghan, pogotovo zbog načina na koji se bivša glumica oblači, ne čudimo se da sada inzistira na dvostrukim standardima. Doduše, moguće je da se kraljica boji iz dva razloga. Prvi je taj što Meghan ima već 37 godina pa bi moglo doći do komplikacija pri porodu, a drugi je taj što kraljevski par onda neće imati tradicionalni izlazak s djetetom ispred bolnice nakon porođaja, poput Kate Middleton i princeze Diane, što je iz medijske perspektive loše za imidž kraljevske obitelji. No, Meghan se ne ponaša kao da će odustati od svoje ideje pa izgleda da će staromodna kraljica morati dići ruke od pokušaja nametanja svojih pravila.