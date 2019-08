Marko Grubnić opet izmasakrirao look Maje Šuput! OVO JE PREVIŠE!

Autor: Iva Hanzen

Mislili smo da se Marko Grubnić trudi složiti očajne outfite Maji Šuput, kao njezin privatni stilist, samo za potrebe snimanja novih epizoda showa Supertalent, ali ne, on stvarno daje sve od sebe kako bi od nje učinio lakrdiju gdje god da stigne. Za potrebe nastupa u Čakovcu odabrao je za nju rozu haljinu, naglašenu crvenom čipkom, koja doduše jest nosila Versace potpis, no to nije bilo od velike pomoći. Crvena je samo po sebi prilično intenzivna boja, pogotovo kada je u kombinaciji s rozom, kao i što je čipka uočljiv materijal. Spojiti sve te detalje zajedno je protiv svakog modnog pravila, a kamoli kada se na to još doda traper jakna ogrnuta perjem.

View this post on Instagram Spremni za pozornicu 🎤🎤🎤 Ajmo Cakovec 💃🏼🕺🏻 @markogrubnic 💖 A post shared by majasuput (@majasuput) on Jul 31, 2019 at 2:59pm PDT

View this post on Instagram Čakovec here we come 🎤🎤🎤 #porcijunkulovo A post shared by majasuput (@majasuput) on Jul 31, 2019 at 9:38am PDT

Maja na samom koncertu jest skinula perje i jaknu, no ostaje činjenica da je haljina izgledala poput spavaćice, a taj tip haljine rijetko koja žena može nositi, a da izgleda dobro. To bi jedino Severini pošlo za rukom.

Jedino što nam se svidjelo je Majin visoki rep koji doduše nije bio napravljen od njezine kose, no to se pjevačica nije sramila otvoreno pokazati putem svog Instagram Storyja.