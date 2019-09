Marko Grubnić napokon popravio štetu koju je učinio Maji Šuput! Moglo je završiti gadno, ali hvala bogu nije!

Autor: Iva Hanzen

Znamo da Marko Grubnić za potrebe ‘Supertalenta’ želi Maji Šuput priuštiti isključivo nezaboravne i ekstravagantne lookove po kojima će ju svi pamtiti, no to najčešće završi potpunom katastrofom. Ipak, ovaj je put uspio u svom naumu da Maja bude zamijećena, i to seksi haljinom u zebra uzorku te doduše očajnim kičastim čizmama, no bar od nje nije napravio klauna. Da ju je nastavio onako kriminalno oblačiti te ismijavati ju kroz odjeću koju joj nalaže da nosi, vjerujemo da bismo doživjeli kraj ovog velikog prijateljstva.

Ovo su potvrdili i fanovi koji su prije Maji i Marku ispod ovakvih fotografija s Instagrama znali pisati kako su grozni, ili kako je Maja grozno obučena, no sada su se svi jednoglasno složili da je prelijepa, iako neki i dalje nisu mogli prijeći preko čizama. U svakom slučaju, dobro da je Marko ovako obukao Maju jer nije svjestan da svojim propustima itekako šteti Majinom ugledu, a ona mu je navodno najbolja prijateljica. K tome, da nema nje, sumnjamo da bi igdje radio!