Maja Šuput opet zavodi seksi videom iz teretane: Guza joj je MRAK!

Autor: Iva Hanzen

Maja Šuput u zadnje vrijeme izgleda opasno dobro, no to nije bez razloga. Pjevačica redovito ide u teretanu, a i s obzirom na to da na koncertima navodno pliva u znoju od silnog skakanja, što također troši energiju, ima liniju za poželjeti. Ipak, unatoč mršavoj figuri ostale su joj obline, pogotovo prčasta guza kojom se pohvalila na svom zadnjem Instagram Storyju. Dok je izvodila vježbe senzualno je uzidisala, ali nije se žalila, čak ni kada joj je trenerica ponavljala: Ajde još jednom, ajde još jednom.

Maja je inače medijima otkrila kako je vjenčanje s Nenadom Tatarinovim na pomolu, a i kako bi voljela prinovu u obitelji. Izgleda da se njezin novi singl ‘Dođi mami’, ne zove tako slučajno.