Maja Šuput je turboseksi u ovom kupaćem kostimu od 1500 kuna!

Autor: Iva Hanzen

Maja Šuput ne krije da obožava kupaće kostime. Samo pregledajte njezin Instagram profil pa ćete lako zaključiti da ih ima bar 50-ak. To samo po sebi možda nije toliko zanimljivo, no ako uzmemo u obzir da je pjevačica spremna dati po tisuću kuna na ovaj odjevni predmet, to i nije baš malen trošak. Tako je na plaži na Mikonosu zasjala u kupaćem brenda La Revêche koji košta 205 eura, što je malo više od 1500 kuna. U ovom efektnom kostimu pozirala je u senzualnoj pozi na opće oduševljenje njezinih fanova koji su jednoglasno zaključili da je savršena.

Moramo priznati da joj ni ovaj crni kupaći nije loš, a jako nam se sviđa i poza.