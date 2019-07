Maja Šuput izgleda poput žderačice muškaraca u ovom izdanju!

Autor: Iva Hanzen

Dok je za prve dvije emisije nove sezone Supertalenta odabrala haljine s resicama i perjem, pastelno rozu u prvoj emisiji, i eklektičnu narančastu u drugoj emisiji, za potrebe treće emisije Maja Šuput se odlučila na nešto potpuno drugačije. Inače ne izlazi ih haljina koje privlače pažnju, kako svojom pripijenošću i često prekratkom dužinom, tako i neobičnošću jer su čak i one koje sežu sve do poda poprilično ekstravagantne i upadljive. No ovaj je put odabrala kombinezon i to u hit leopard uzorku. Premda slavne Hrvatice ovaj uzork nose u klasičnim smeđim tonovima, Maja se svojstveno svom karakteru odlučila na crveno leopard izdanje.

Vamp dojam cijele priče potvrdile su ne samo kožne rukavice, već i visoki rep te dramatičan potez tušem za oči te općenito jak make-up na očima, naglašen gustim zavodljivim trepavicama.

View this post on Instagram Shooting day 📽📽📽 @supertalenthr No3 … A post shared by majasuput (@majasuput) on Jul 1, 2019 at 6:10am PDT