Luka Nižetić se nabildao do neprepoznatljivosti! Usporedili ga čak sa šefom mafije!

Autor: Iva Hanzen

Nije tajna da je Luka Nižetić ljubimac mnogih Hrvatica, no u posljednje se vrijeme ozbiljno odlučio prometnuti u pravog zavodnika. Toliko se nabildao da ga nismo prepoznali, no on je, čini se, ponosan na svoj novi izgled jer mu je Instagram prepun fotografija na kojima zavodi svojim brutalnim mišićima.

Posljednja fotografija izazvala je najviše reakcija, a kako i ne bi, kada je na njoj još nabildaniji. Fanovi su također primijetili da na njoj nije samo zgodan nego i da ih podsjeća na šefa mafije koliko opasno izgleda.