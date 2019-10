‘Ljepotice skače ti cijena’ Ako ovo nije najseksi izdanje Maje Šuput do sada, ne znamo što je!

Autor: Iva Hanzen

Maja Šuput se redovito pohvali onim što je obukla za neki nastup na svom Instagram profilu. No, nakon što smo ju vidjeli u outfitu koji je obukla za koncert u Zaboku, ostali smo bez daha, a ostala je i Maja. Pored fotografije ovog looka napisala je: ‘Utegnuta do bola. Hvala @markogrubnic, doslovno ne mogu disat. Zabok veceras ludilo do zore’.

Reakcije fanova nakon ovog ouftita koji je Maji pripremio najbolji prijatelj i stilist Marko Grubnić bile su famozne. Bojana Gregorić Vejzović joj je napisala: ‘Buuuum’, čime je očito htjela reći da pjevačica izgleda bombastično, a ovaj su komentar potpisali i ostali, riječima poput: ‘Fenomenalna kao i uvijek’, ‘Trebala bi ti biti čast tako izgledati s 40 godina’, ‘Što bi ja dala…da mene Marko tako utegne… To bi značilo da imam figuru i tijelo. Obožavam ovaj uzorak. Izgledate fenomenalno’, ‘Hoćemo Majušku za presjednicu, Majuško najbolja si niko te nemože zamjeniti……Samo jedna rječ bi bila to neopisivo kako si ti ljepa’, ‘Majo pa ti blistaš. Ja nemogu vjerovati da ti spavas samo 4 h,a izgledaš kao da spavaš 12 h. Svaka cast i @markogrubnic na savrsenoj haljini’, ‘Jako ljepa haljina, a ti još više sijaš i prekrasna si. Obožavam te’, ‘Ženo draga, koliko si ti lijepa’, ‘Makeup je bombaa’, ‘Princezo blistaš’, ‘Kakvaaa si bombaaa’, ‘Živa vatra’, ‘Ljepotice skače ti cijena’ i ‘Sex bomba’.