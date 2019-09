Lejla Filipović otkrila kako održava vitku liniju! Da ovo radite i vi biste izgledali kao ona

Autor: Iva Hanzen

#dolacforever, odnosno #dolaczauvijek, napisala je Lejla Filipović preko Instagram Storyja koji je očito nastao nakon jednog od njezinih odlazaka na Dolac, slavnu ne samo zagrebačku, već i svjetsku tržnicu. Naime, turisti iz cijelog svijeta su oduševljeni ponudom i izgledom ove tržnice pa s obzirom na količinu fotografija koje nastanu ondje u vrijeme turističke sezone, slobodno možemo reći i to da je svjetska senzacija. No, Lejla ne odlazi na Dolac samo zbog atraktivnosti ove lokacije, nego i zato što zna da je jedini način da izgledate fit i da uostalom budete zdravi taj da redovito kupujete na tržnici i kuhate.

Da, Lejla možda nema klasičan ‘9 do 5’ posao i možda može češće odlaziti na trnžnicu, nego prosječan građanin, ali realno, subotom ujutro ionako idete u supermarket i trošite vrijeme na kupovinu. Zašto onda umjesto u supermarket ne biste otišli na tržnicu? Samo jedan odlazak omogućit će vam zalihe za čitav tjedan, a jednako tako vam pruža i uvid u to odakle su proizvodi došli. Također, što se tiče kuhanja, ne možete se izvlačiti niti na to da nemate vremena za tu aktivnost jer vikendom možete skuhati veće porcije hrane i zamrznuti, te ih samo preko tjedna vaditi i podgrijavati.

Zaista, tako je lako biti fit. Sve što trebate je početi kuhati i nositi hranu na posao, a Lejla je pravi dokaz da samo odlaskom na tržnicu i pripremom hrane kod kuće možete doći do linije iz snova! Uostalom, ne poziva li vas ovaj divni prizor koji je Lejla objavila na svojem Instagramu da se povedete za njezinim primjerom!? I Tarik je sigurno bio zadovoljan njezinim odlaskom na Dolac, jer kao što vidite, i njemu je servirala dio delicija koje je donijela s placa.