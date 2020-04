Lana Jurčević pokazala kako ukloniti podočnjake sastojkom koji svaki dan konzumirate! ‘Ti si najljepša žena u svemiru’, poručili joj nakon videa

View this post on Instagram

PODOČNJACIIII 😩😩 Mali, veliki, a pogotovo tamni – Oni svakako ukazuju na stanje organizma i mnogo je razloga zašto se pojavljuju, ali evo jedan mali savjet koji mozda nekima i pomogne. Kava sadrži mnogo kofeina, vitalni sastojak koji podmlađuje kožu i potiče svjetliji izgled kože. Kofein ne samo da može posvijetliti vašu kožu nego može biti odlična maska za podočnjake. Dodajte kavu u prokuhanu vodu, nek se ohladi, da bude mlaka. Natopite blazinice (izrežite ih po pola) i ostavite 10 min. Ponovite 2-3 puta tjedno. Ako želite bogatiju formulu: Pomiješajte jednu žličicu kave s jednom žlicom meda i uljem vitamina E. Umočite blazinice u vašu masku za podočnjake i stavite na svako oko. Sretnooo!!! AKO IMATE SVOJE KUĆNE RECEPTE ili svoja videa koja bi mogla biti korisna, šaljite nam da objavimo! Tu smo da si pomažemo medusobno ❤️ Ako vam je ovaj video bio koristan, ostavite nam komentar 🥰