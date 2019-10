Koja najbolje nosi ovu trendi kombinaciju? Ella Dvornik, Nikolina Pišek ili Victoria Beckham?

Autor: Iva Hanzen

Ella Dvornik se na Instagramu pohvalila kombinacijom koja je sada jako popularna među slavnim Hrvaticama, ali i damama diljem svijeta. Riječ je o spoju odjevnih predmeta kariranog uzorka, a u sličnom su se izdanju pojavile i Nikolina Pišek te Victoria Beckham.

No, Nikolina i Victoria ipak ovaj trend nose ženstvenije, nego što je to učinila Ella. Dok se Ella odlučila na kombinaciju hlača i čak dvije košulje koje je obukla jednu preko druge, Nikolina i Victoria su se odlučile na spoj suknje i gornjeg dijela također kariranog dijela. U Nikolininom slučaju to je bio pončo, a u slučaju bivše ‘spajsice’ to je bio sako. Victoria je k tome svoj look zaokružila leopard čizmicama, što je razbilo pretjeranu retro notu koju nosi karirani uzorak. Kada se sve zbroji i oduzme, zaključak je jednostavan. Victoria vječni karirani uzorak nosi na najmoderniji mogući način, Nikolina na najženstveniji, a Ella na najotkačeniji, no svakako bismo voljeli Ellu vidjeti u nečemu elegantnijem kada sljedeći put prihvati neki modni trend.