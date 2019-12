Koja je ljepša? Melania Trump u žutom kuputu od 41 tisuću kuna ili Kate Middleton u ‘jeftinoj’ zelenoj haljini?

Autor: Iva Hanzen

Donald Trump i njegova supruga Melania stigli su u Veliku Britaniju gdje su se između ostalog susreli s kraljicom Elizabetom i Kate Middleton. U Buckinghamskoj palači okupili su se i drugi svjetski vođe, poput Angele Merkel, nizozemskog premijera Mark Ruttea, turskog predsjednika Erdogana i ostalih, no najviše su pažnje naravno plijenile Melania i Kate, ali i kraljica Elizabeta. Naime, njezino je pojavljivanje bilo krucijalno zbog toga što su internetom počeli kolati tračevi o kraljičinoj smrti pa je svojim prisustvom pokazala da su ovakva govorkanja van svake pameti. No, kako se Kate pojavila bez supruga princa Williama, sigurni smo da će britanski tabloidi ipak imati materijala za ukusan trač.

No, nas više od tračeva s britanskog dvora intrigiraju odjevne kombinacije dviju glavnih zvijezda večeri – Melanie i Kate.

Melania se tako ogrnula upečatljivim žutim kaputom s potpisom prestižnog modnog brenda Valentino, čija cijena iznosi 41 tisuću kuna. Kako bi bila još upečatljivija, ispod je obukla ljubičastu haljinu dugih rukava i salonke u istoj boji, dok se Kate držala klasične elegancije te je obukla zelenu haljinu s ruskom kragnom dizajnerice Emilije Wickstead.

No, iako je i vojvotkinja nosila haljinu s potpisom, potrošila je znatno manje na svoju odjevnu kombinaciju pa je haljinu platila svega 8 400 kuna, što je stvarno sitna svota novaca, ako uzmemo u obzir to da je Kate pripadnica britanske kraljevske obitelji, ali i to da su mnoge naše zvijezde, koje nisu planetarno poznate poput Kate, u stanju potrošiti duplo više novaca na obične cipele ili torbu, a kamoli haljinu.