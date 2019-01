KOJA GUZA: Jelena Rozga nemilosrdno zavodi u OVOJ haljini!

Autor: Iva Hanzen

Jelena Rozga ne prestaje zavoditi seksepilnim haljinama u zadnje vrijeme. Zapravo kao da nije samo do haljina koje nosi, nego i do nje same – kao da je doživjela osobnu preobrazu nakon koje je apsolutno procvjetala pa je sada sigurna u sebe i ženstvenija nego ikad prije. Istodobno, tko bi rekao da ima već 41 godinu jer u licu, a i tijelu i dalje izgleda kao da nije prešla tridesetu. U zadnje vrijeme nekako je divno spojila ta svoja dva glavna aduta – vječnu vrckavost i snažnu ženstvenost koju je zadobila u zadnje vrijeme. Ovo pokazuje i njezin zadnji modni odabir – crna haljina hrvatskog dizajnera Ivana Alduka.

Iako dugih rukava, haljina je otvorena na svim pravim mjestima pa tako zavodi svojim rupičastim materijalom u donjem dijelu koji prelazi preko stražnjice te tako sve skriva, a opet razotkriva. Jelena ne izlazi i nje i obukla ju je već tri puta. Nismo nikad čuli da se neka zvijezda ovoliko puta pojavila u jednoj haljini, ali drago nam je da Jelena to čini jer je postala prava zavodnica.