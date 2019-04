Kći Mile Kitića Elena toliko kopira Kim Kardshian da izgledaju identično! Doduše, baš je seksi!

Autor: Iva Hanzen

Srpske pjevačice naprosto obožavaju kopirati Kim Kardashian i to besramno – na način da izgledaju potpuno identično. Prvo je Jelena Karleuša to učinila. Osim što je po uzoru na Kim Kardashian počela nositi plave ekstenzije i to svega par tjedana nakon američke starlete, stalno se oblači u potpuno iste odjevne kombinacije kao Kim. Primjerice Kimica ne izlazi iz biciklističkih tajica koje nosi na visoke čizme i sportske jakne, a isto je počela činiti i Jelena, dok se ova kombinacija toliko proširila Balkanom da ju je čak kopirala i naša Maja Šuput. Naravno, tu priča ne staje – svaki put kad se Kim pojavi u primjerice pripijenoj suknji i crop topu, isto učini i Kaleuša. Ili se recimo Kim pojavi u rozoj haljini i Jelena obuče isto.

Sada je američku zavodnicu i najpopularniju zvijezdu na svijetu počela kopirati i kćer Mile Kitića, Elena Kitić, koja je svega par dana nakon što je Kim počela nositi duge crne ekstenzije do poda, učinila isto.

Elena se čak voli slikati u pozi koju Kim obožava, onu u kojoj izbaci svoju prčastu guzu.