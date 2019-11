Karleuša sad stvarno pretjerala! Izgleda poput klona Kim Kardashian! Ali zar nije turboseksi u ovom izdanju?

Autor: Iva Hanzen

Da Jelena Karleuša obožava kopirati Kim Kardashian, to i nije neka novost, ali kopirati ju baš ovako doslovno, to je već za svaku osudu. Jelena je opet obukla praktički identične haljine kakve je već nosila Kim. Prvo se pojavila u rozoj haljini od lateksa kakvu je upravo Kim Kardashian proslavila, a onda je obukla i gotovo identičnu verziju roze pripijene haljine u kakvoj se Kim pojavila. Podsjetimo, američka starleta je prvo nosila model od lateksta s izraženim dekolteom, a onda je look ponovila, ali odabravši malo zatvoreniji model, kako joj modni znalci ne bi prigovorili što se dva puta pojavila u istom outfitu.

Dakle, Kim je prvo proslavila ovu rozu haljinu od lateksa, da bi potom odijenula zatvoreniji model.

Upravo taj zatvoreniji model je kopirala Karleuša.

No, tu nije stala s kopiranjem. Nakon ove haljine obukla je gotovo identičnu rozu haljinu kakvu je imala Kim, samo ju je nosila u formi topića i gaćica kako ne bi baš tako očito izgledala kao klon američke starlete, ali iskusnom modnom oku ne može promaknuti činjenica da je Karleuša svejedno ‘pokrala’ stil Kim Kardashian.