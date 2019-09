‘Kakve noge. Kao gazela’ Ella Dvornik nikad nije bila ovako seksi! Ima li uopće išta ispod ovoga!?

Autor: Iva Hanzen

Ella Dvornik se pohvalila novim Reebok tenisicama, konkretno modelom Aztrek96 i to na iznimno seksi fotografiji. ‘Aztrek96 su se vremeplovom vratile iz 90ih ravno na police! Pa sam u čast ovom old school modelu 20-og stoljeća i ja povadila odjeću iz te ere od Charlesove mame! Uvijek su dobre vibre iz devedesetih!’, napisala je pored fotografije. Ella je možda za potrebe ovog fotografiranja povadila prastaru odjeću, ali to nije uspjelo uništiti seksepil kojim je odisala. Istom je svakako pridonijela i činjenica da je obukla samo košulju ispod koje joj se nazirala guza pa sa sigurnošću možemo tvrditi da influencerica nije ispod imala ništa osim donjeg rublja.

Fotografija je oduševila fanove koji su Ellu obasuli pohvalama poput: ‘Kakve noge. Kao gazela’, ‘Pored ovakvih nogu nisam ni skuzila tene’, ‘Lijepoj ženi sve dobro stoji’, ‘Moćno’ i ‘Noge do preksutra ‘.