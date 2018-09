KAKVA PROVOKACIJA: Slavna brineta ZAPALILA crveni tepih! Ovako dobru guzu nismo dugo vidjeli!

Autor: Iva Hanzen

Glumica, pjevačica, manekenka i plesačica Lali Esposito pojavila se na 75. Filmskom festivalu u Veneciji kako bi s kolegama promovirala film ‘Acusada’, no osim filma ispromovirala je i svoju seksi guzu.

Lali je za ovu prigodu odabrala srebrnu pripijenu haljinu do poda koja je uvelike otkrivala leđa, s tim da je otvor išao toliko nisko da je sezao do njene guze koja je ionako bila istaknuta zbog materijala haljine. A ruku na srcu, Lali sama po sebi ima prćastu guzu pa smo je morali primijetiti, htjeli ne htjeli. No, Lali je sigurno i išla za tim da svi pričaju o njenoj pojavi pa joj moramo priznati da je uspjela u svom naumu.

Što i priliči ovoj haljini inspiriranoj duhom starog Hollywooda, look je zaokružila crvenim ružem i blagim uvojcima, detaljima bez kojih hollywoodske dive nisu mogle. Sve u svemu nije loše. Doduše haljina je malo kičasta, ali je poslužila svrsi, a to je da svi pričaju o njoj.