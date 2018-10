KAKAV SKOK U STILU: 3 odjevne kombinacije kojima je predsjednica Kolinda oduševila u zadnje vrijeme

Autor: Iva Hanzen

Predsjednica Kolinda već neko vrijeme se zaista fantastično oblači, ali zadnjih mjeseci njenom stilu nema kraja. Ovo su top kombinacije kojima je oduševila nekoliko posljednjih mjeseci.

Početkom listopada Kolinda je u svom uredu organizirala svečani prijam prilikom obilježavanja Dana policije i blagdana Sv. Mihovila. Za tu je priliku obukla bijelu elegantnu haljinu s kratkim V izrezom i rukavima do lakta, takozvanim tričetvrt rukavima, a i na kroju i na boji haljine mogla joj je pozavidjeti vojvotkinja Meghan Markle. Look je zaokružila neutralnim bež salonkama, a kosu je pustila da u da uvojka pada do ramena – čista elegancija od glave do pete.

Sredinom rujna se Solinu pojavila na misnom slavlju povodom susreta hrvatskih katoličkih obitelji odjevena u vrlo sličnu kombinaciju, samo je ovaj put haljina sprijeda bila bijela, a straga crna. Dosjetljiva igra monokromatskih bojama, zar ne?

Kada je početkom rujna u službeni posjet primila predsjednika Austrije Alexandera Van der Bellena, odlučila se na kombinaciju narančastih hlača i sakoa ispod kojeg je nosila bijelu bluzu. Napomenimo ova je boja izrazito riskantna za kombinirati, no Kolinda je u stilu prave modne profesionalke obukla narančastu i nosila ju elegantno kao da se radi o najmirnijoj nijansi na svijetu. Svaka čast.