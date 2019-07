Kad vidite Žanamari u ovoj haljini oči će vam ispast! Koje grudi i tijelo, uf vruće, vruće!

View this post on Instagram

🚨GIVEAWAY🚨 Da ne ispadne da se samo šepurim u novim krpicama, ponekad kad vidim neki extra dobar komad naručim dva! Jedan sebi i jedan za vas! Ova haljina mi je top trendy pick za ovu sezonu! Savršena za party, ali i romantičnu večeru s vašim dragim. Obuhvatila je dva trenda jednim udarcem: neon ✔️+ leopard print ✔️🤩 Rastezljiv baršunasti materijal, savršene dužine s košaricama koje su udobne, mekane ali supportive 🙌🏼 Ne kaže @iamcardib za džabe @fashionnova FITS! ______________________ Bacite lajk na ovu fotku i TAG-ajte dvije frendice u komentaru – i to je sve! Jedva čekam da vidim kako će vama stajati ovaj bonbon 😍 Giveaway je samo za moje followere 💪🏼 Objavljujem dobitnicu u Ponedjeljak! #giveaway #dress #neon #leopardprint #ootd #novababe