Jennifer Lopez polugola u haljini koja je obilježila povijest! Publika nije mogla prestati vrištati kad ju je vidjela!!

Autor: Iva Hanzen

Ne morate biti vrhunski poznavatelj mode kako biste se mogli sjetiti prozirne zelene Versace haljine od šifona koja je obilježila 2000. godinu, a slobodno možemo reći i čitavu povijest. Podsjetimo, ovu je haljinu Jennifer Lopez nosila na dodjeli glazbenih nagrada Grammy, a iako je tada pretpostavljala da će se samo pojaviti na ovom događanju i otići doma, mediji to nisu dopustili ni pod koju cijenu. Sve do 2001. pisali su o ovoj godini, a biti čitavu godinu u medijima zbog jednog jedinog pojavljivanja u nekoj haljini, nije mala stvar.

Ove su se haljine modni novinari i stilisti pa i obožavatelji same Jen često znali sjetiti sve ove godine, no nitko nije mogao ni sanjati da će lijepa glumica i pjevačica opet uspjeti tako šokirati javnost svojom pojavom, kao što je to učinila prije gotovo 20 godina. Naime, na tjednu mode u Milanu Jennifer je zatvorila reviju slavne dizajnerice Donatelle Versace na način da je samo izšetala na pistu i puna samoupouzdanja hodala svom njezinom dužinom kao da je već godinama manekenka. Pritom je nosila još atraktivniju inačicu slavne Versace haljine, a osim gole kože i elementa iznenađenja, svakako je najviše oduševio stav lijepe Jen.