Jennifer Lopez bez imalo srama objavila OVU fotografiju na Instagramu: Većina nas se ne bi usudila

Autor: Iva Hanzen

Mnogi će reći kako Jennifer Lopez na pragu 50-ih izgleda bolje nego ikad prije. Doduše, mnogi će zaključiti kako je to zato što je na reklamama i plakatima photoshopiraju, no onda Jen objavi fotografiju poput ove na kojoj, ok, ne izgleda poput dive i baš onako kakvu je viđamo na reklami za neki parfem, ali opet izgleda prirodno i lijepo. Tako je nedavno objavila fotografiju na kojoj sa svojim blizancima radi zadaću, što nas je totalno raznježilo i još je pritom u kućnom ogrtaču i bez imalo šminke, dok je kosu svezala u neuredan niski rep.

Budimo iskreni, većina nas stavlja slike na Instagram jedino kada smo apsolutno sređeni, a čak i kad pored fotografije stavimo hashtagove #nofilter i #nomakeup i budali je jasno da imamo bar malo pudera i da neki filer ipak je provučen. Jen je ovime pokazala da je iznad takvih kompleksa te da je majka kao i svaka druga. I da, možda na slici ima podočnjake, ali to je dokaz da se kao i svaka žena bori sa životnim okolnostima, poslom i brigom za djecu. Ali za razliku od nas nije joj neugodno to podijeliti s ostatkom svijeta. Bravo Jen.