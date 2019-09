Jennifer Lopez besramno iskopirala Kate Middleton! Bolje joj je da se drži dubokih dekoltea!

Jennifer Lopez obožava posjećivati tjedne mode jer, kako je sama rekla u jednom intervju: ‘Moram malo i uživati, inače se sve svodi na to da se ustanem, vježbam, odem na masažu, zatim na probu, odradim koncert, spavam i tako svaki dan ispočetka’. Osim druženja s obitelji, revije su joj omiljeni način provođenja vremena i to svakako pozdravljamo, ali ne odobravamo što je očito, iskopirala Kate Middleton. Na tjednu mode u Milanu pojavila se u pastelno-puderastoj kombinaciji američke dizajnerice Sally LaPointe, koja je inače poznata po svojim elegantnim, sofisticiranim kreacijama. Međutim, ova ipak previše podsjeća na kombinacije kakve nosi Kate Middleton.

Razumijemo da je Jen htjela izgledati sofisticirano u prijestolnici mode, no barem je mogla skinuti šešir jer je ovako čisto kopija Kate Middleton.

Kate Middleton wore THIS stunning designer pink coat to the Queen’s annual garden party #RoyalFamily https://t.co/9vdQeNvhut pic.twitter.com/EgtWUfr1RK

— Daily Express (@Daily_Express) May 21, 2019