Jennifer Aniston se skinula u toples i pokazala da joj Brad Pitt ipak ne treba!

Autor: Iva Hanzen

Glumica Jennifer Aniston možda ima 50 godina, no na liniji bi joj mogle pozavidjeti i mnogo mlađe kolegice. Za proslavu tog okruglog rođendana, savršeno joj je uletjela naslovnica prestižnog modnog časopisa Harper’s Bazaar. Osim krasne naslovnice, sve su obožavatelje oduševile i fotografije u časopisu, od kojih se posebno ističe ona na kojoj Jen pozira u toplesu.

Naravno, besprijekorna linija nije joj pala s neba – glumica priznala je da vitko tijelo održava boksom, a na treninge, kada joj to obaveze dopuštaju, ide i po pet puta tjedno. No, u intervjuu za taj časopis istaknula je i koliko voli svoje tijelo bez obzira na godine. “Mislim da su naša tijela lijepa i da je slavljenje njih, kao i uživanje u njima, bez obzira na to koliko godina imamo, važno”, izjavila je.

Podsjetimo, Jennifer iza sebe ima dva propala braka, s Bradom Pittom i s Justinom Therouxom, no ne zamara se ljubavnim brodolomima. Jen negira da je u ponovnoj vezi s Pittom, iako su se mediji zadnjih mjeseci naveliko uhvatili pisati o tome, te tvrdi da je trenutno fokusirana isključivo na posao. “Romansa nije nešto što se ciljano traži i forsira, ona će doći kad je najmanje očekujemo, na nama je samo da je prihvatimo”, objasnila je prekrasna glumica.