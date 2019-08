Jelena Veljača osvanula na naslovnici prestižnog časopisa, no nije li photoshopa ipak previše!?

Autor: Iva Hanzen

Jelena Veljača je osvanula na naslovnici srpskog izdanja slavnog modnog časopisa “Marie Claire” na opću radost ne samo hrvatskih, već i srpskih obožavatelja. ‘Ljubav moja lepa ❤️’, napisao je Ljubomir Dorontić ispod fotografije naslovnice koju je Jelena objavila na svojem Instagram profilu. Ljubomir je podsjetimo, kazališni i televizijski producent te glumac kojeg često možemo vidjeti u društvu zgodnih djevojaka, a posebno se zbližio s Jelenom tijekom njezinog boravka u Beogradu. ‘Svjetski, a naše’ napisala je pak, Ana Gruica. I drugi su se složili kako je glumica i scenaristica lijepa, no činjenica je da su za potrebe naslovnice isuviše fotošopirali inače prirodno lijepu Jelenu.

Doduše, photoshop nije smetao Jeleninim obožavateljima. Dapače, neki su bili uvjereni da nije fotošopirana, a bilo je i onih koji su tvrdili da nema nimalo make-upa na licu pa su je doslovno zatrpali pozitivnim komentarima poput:

‘Ne vidim zašto bi ti smanjivali nos… 😂 al naravno, možda ne vidim od svog nosa. 🤓😂 baš si lijepa! Super i styling, i ti i fotka, baš mi je sve perfect. Podsjetila si me na Margot Robbie 😘’, ‘Jelena, ti super izgledaš, ali ono super.. Vrlo malo make up-a, ako uopće imaš. Još niti jedna tvoja fotka nije fotošopirana, a to je rijetkost. Pure beauty draga’, ‘Uvijek prirodna i lijepa, i zato te obožavam i pratim tvoje objave. Volim djevojke, žene koje uvik ističu svoju prirodnu ljepotu…Jelena je jedna od rijetkih na našoj “balkanskoj “ sceni koja ne skriva tu ljepotu koju ima, i a Bože moj malo make up-a uvik dobro dođe, ali jednostavno božanstvena si…Svaka čast 🔝💯😘’, ‘Koliko si ti lepa! Ne samo fizički, već toliko zračiš nečim posebnim! 😘’, ‘Ljepota žene koja ne prolazi, već sve više i više dolazi … jednostavno savršena ❤️👑🔝’ i ‘Mislim, to si i inače ti, ali tu si na entu 😍😳’.