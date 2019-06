Jelena Rozga ne izlazi iz ovih čizmica, no jesu li one dobar izbor, pitamo se!?

Autor: Iva Hanzen

Jelena Rozga u zadnje vrijeme ne izlazi iz svojih novih kaubojskih čizmica, a izgleda da su iste hit među slavnim Hrvaticama jer i Maja Šuput ne izlazi ih njih. Doduše, nije ih lako kombinirati, a Jelena ih nosi na sve i svašta, što nije uvijek najsretniji odabir. Tako ih je kombinirala na lepršavu žutu haljinu s točkicama i premda se ovaj tip haljine i robusne čizmice slažu, bilo bi bolje da je ovakvu haljinu nosila na čizmice kakve je odabrala u kombinaciji s crnim pripijenim hlačama i vesticom na pruge. Također, bijela potkošulja ispod haljine se nipošto ne bi smjela naći u priči.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. 💛💛 #sarajevofilmfestival #mojeproljece #jelenarozga Objavu dijeli Jelena Rozga (@rozgajelenaofficial) Svi 31, 2019 u 10:57 PDT

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Uzivajte u vikendu 😘😘 #mojeproljece #jelenarozga Objavu dijeli Jelena Rozga (@rozgajelenaofficial) Lip 1, 2019 u 12:16 PDT

Još bi bolje bilo da je žutu točkastu haljinu nosila na salonke s istim uzorkom kakve je imala na ovoj fotografiji.

U svakom slučaju, kombiniranje lepršavih haljina i robusnih čizmica jest odlična ideja, uostalom to je omiljeni ljetni look svih trendseterica, no ako se i vi odlučite na isto budite oprezni. Kaubojske čizmice ipak najbolje pristaju na bijele pamučne haljine u boho stilu, a točkice kako takve bi najbolje bilo izbjegavati u širokom luku jer se s njima znaju nositi samo rijetke dame.