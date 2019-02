Jelena Karleuša u haljini hrvatskog dizajnera izazvala burne reakcije: Jedni joj rekli da je kurva, drugi da je heroina

Autor: Iva Hanzen

O Jeleni Karleuši ljudi mogu pisati i misliti što žele, ali jedno je sigurno – kada se ona pojavi u prostoriji, svi pogledi uprti su samo u nju. To je dokazala i pojavom na najvećoj dodjeli glazbenih nagrada na ovim prostorima pod nazivom Music Awards Ceremony koja je okupila sve najveće pjevačke zvijezde s Balkana, kako one naše, tako i srpske, slovenske, bosanske te crnogorske. Doduše, malo je koja dama plijenila poglede kao Jelena, a kako i nebi kada je svojim držanjem dokazala da je jača nego ikad prije, unatoč skandalima koji ju more u zadnje vrijeme, a njenoj zamamnoj pojavi osim stava svakako je pridonijela i haljina hrvatskog dizajnera Juraja Zigmana.

View this post on Instagram Her Majesty THE DRESS @zigman_official 🙌🏻 A post shared by JELENA KARLEUŠA (@karleusastar) on Jan 30, 2019 at 4:16am PST

Haljina se slijevala u potocima crvenog materijala i istodobno je odisala ženstvenošću i borbenošću kakva je inače karakteristična za Zigmanov dizajn. Ovaj hrvatski dizajner omiljen je i među našim pjevačicama koje svoju vamp ženstvenost vole naglasiti stavom. Tako je nedavno dizajnirao također crvenu haljinu za Indiru kada je nastupala u Crnoj Gori. Doduše, haljina je imala potpuno drugačiji kroj, ali kao i ova je odisala snažnom ženstvenošću. Na Jeleninu su haljinu svi od reda odlično reagirali, premda je jedan obožavatelj napisao pored slike: ‘Kurvo’. Ne znamo čemu ovakav komentar jer je pjevačica izgledala poput dive, a i kada žena nosi nešto ovakvo ne može izgledati nikako drugačije. Možda se dotični referirao na nedavni skandal u kojem je Jelena sudjelovala, ali i po tom pitanju je ovakav komentar suvišan jer nema baš nikave veze s ovako božanstvenom haljinom koja zaslužuje samo i jedino aplauz, kako za Jelenu koju ju je nosila poput prave dive, tako i za našeg dizajnera čije kreacije uvijek bace na koljena. To dokazuju i komentari ispod slike poput: ‘Ti si heroina mog života’.